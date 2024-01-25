إقبال كبير ضمن فعاليات مبادرة ”حصن طفلك” بالفيوم

أقيمت مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" في (108) مسجدا بأوقاف الفيوم،اليوم الخميس، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية كريمة من وكيل الوزارة الدكتور محمود الشيمي.

بدأت بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.



وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.