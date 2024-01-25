الاستعلام عن صحة أم وطفليها وشقيقها أصيبوا بتسمم بالحوامدية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل٤ أشخاص من أسرة واحدة أصيبوا بحالة تسمم في الحوامدية، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث عند مثولهم للشفاء، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء تسممهم من عدمه.

بدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بجوار مجمع المدارس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة "سعدية.م" ٤٤ سنة وابنها "يحيى.م" 18 سنة وأخته "يمنى" 9 سنوات وشقيقة الأم "35 سنة" بحالات تسمم غذائي.

تم نقل المصابون إلى مستشفى الحوامدية للعلاج ووضعهم تحت الملاحظة وتحرر محضر بالواقعة.