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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بشير عبد الفتاح: المهمة العسكرية الأوروبية في البحر الأحمر ليست الأولى

الدكتور بشير عبد
الدكتور بشير عبد الفتاح
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قال الدكتور بشير عبد الفتاح، كاتب وباحث في الأهرام، إن المبادرة الأوروبية ليست الأولى في القيام بمهام بالبحر الأحمر، وإنما يوجد العملية "أتلانتا"، التي أطلقت في عام 2008، وكان الهدف منها التصدي لظاهرة القرصنة قبال سواحل الصومال.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه كانت أول عملية أوروبية بعيدا عن الولايات المتحدة تقوم بها 8 دول أوروبية لهذا الغرض.

وتابع: "اليوم الدول الأوروبية تتباين مواقفها بشأن مشاركة الولايات المتحدة في (حارس الازدهار)، التحالف الذي نشأ في ديسمبر الماضي لحماية الملاحة في البحر الأحمر أو في العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا".

وواصل: "الموقف الأوروبي جاء منقسما، هناك دولا شاركت في تحالف العمليات مثل هولندا واليونان والدانمارك، بينما هناك دول مثل إيطاليا وأسبانيا وفرنسا لا زالت تتحفظ على هذا الأمر".

الدكتور بشير عبد الفتاح المبادرة الأوروبية البحر الاحمر ظاهرة القرصنة قبال سواحل الصومال