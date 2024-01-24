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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بنطاق مركز طلخا فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق شرنقاش ميت عنتر بنطاق المركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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