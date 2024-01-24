السيسي: "نقدر تضحيات الشهداء.. ونسعى لتحقيق حلمهم في مصر عزيزة وكريمة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوطن يقدر تضحيات الشهداء، ونتحمل جميعا مسئولية كبرى في أن نقابل كرم الشهداء وتضحياتهم بكرم وتضحية، وأن نحقق حلمهم في مصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ72، المقامة في مقر أكاديمية الشرطة، والمذاعة على قناة «إكسترا نيوز»: «ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري، تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، ومصر تواجه واقعا إقليميا خطيرا، فقد كان موقفنا في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في غزة واضحا منذ البداية، وقائما على الشعور العميق بالإنسانية لمصر بالوقوف دائما بجانب الشعب الفلسطيني».

وتابع الرئيس السيسي، أنّ تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم التي شيدت أساس متين، يعيننا بإذن الله على عبور التحديات.