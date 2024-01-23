تركي آل الشيخ يطلق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض للسنوكر" مع مشاركة عالمية

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 08:08 م

في تطور مميز في عالم الرياضة، أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة "موسم الرياض للسنوكر".

هذا الحدث المرتقب، المقرر إقامته من 4 إلى 6 مارس 2024 في "بوليفارد أرينا"، يهدف إلى إضافة المزيد من التشويق والمتعة إلى فعاليات موسم الرياض لهذا العام، معلنًا بذلك عن بدء مرحلة جديدة في تاريخ السنوكر العالمي.

تعاون مع الاتحاد الدولي للسنوكر ومشاركة نخبة اللاعبين

وقد تم توقيع اتفاقية البطولة بين المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وستيف دوسون، رئيس مجلس إدارة جولة السنوكر العالمية، بحضور تركي آل الشيخ ، إيدي هيرن وباري هيرن.

هذا التعاون يعد خطوة كبرى نحو ترويج رياضة السنوكر في المنطقة، حيث ينتظر الجمهور بشغف مشاهدة نخبة من أبرز اللاعبين على الساحة العالمية.

استضافة نجوم السنوكر العالميين في الرياض

تركي ال الشيخ اثناء التتويج.jpg

تتضمن البطولة مشاركة لاعبين عالميين مرموقين مثل روني أوسوليفان، الفائز ببطولة العالم للسنوكر سبع مرات، وجود ترامب، بطل العالم لعام 2019، ولوكا بريسيل، البطل الحالي.

ستكون هذه المرة الأولى التي يتاح فيها للجمهور المحلي فرصة مشاهدة هؤلاء الأبطال يتنافسون على الطاولة.

ابتكار وإثارة في قواعد البطولة

ستُقام المباريات وفقًا لقواعد ولوائح بطولة العالم للسنوكر، مع تقديم مفهوم جديد يُعرف بكرة "موسم الرياض"، الكرة الثالثة والعشرون في اللعبة، التي تحمل 20 نقطة. هذه الإضافة الفريدة تُعزز من تكتيكات اللعبة وتضيف عنصرًا مثيرًا للتحدي.