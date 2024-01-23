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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. سوريا تتأهل لأول مرة في تاريخها إلى دور الـ 16

سوريا
سوريا
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تأهل المنتخب السورى الى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 10 فبراير المقبل، للمرة الأولى فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهند بهدف دون رد، فى البمارة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عمر خربين فى الدقيقة الـ 76 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز حقق المنتخب السورى صعود تاريخى لدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى فى تاريخه، برصيد 4 نقاط، متأهلاً كا أفضل ثالث، وذلك عن المجموعة الثانية التى تضم كل من منتخب استراليا المتصدر برصيد 7 نقاط، وأوزبكستان الذى تأهل وصيفًا برصيد 5 نقاط، والهند التى ودعت البطولة بدون نقاط.

كأس آسيا منخب سوريا قطر البوابة نيوز