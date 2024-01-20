ممثلة الأمم المتحدة في العراق تحذر من مخاطر الهجمات المستمرة

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، اليوم السبت، من أن الهجمات المستمرة والتي تنطلق من داخل حدود العراق وخارجه، من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد جهيد في البلاد والإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة.

وأكدت بلاسخارت، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "استقرار العراق وأمنه هما في مقدمة وصلب جميع أعمالنا ونكرر نداءنا إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

ولفتت إلى أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة، حيث يهدد الصراع المحتدم في غزة والأعمال المسلحة في أماكن أخرى باندلاع مواجهة كبيرة، ورأت أن "العراق معرض لخطر المزيد من الانجرار إلى هذا الصراع".

وأضافت بلاسخارت أن "جميع جهود الأمم المتحدة تتركز على السعي إلى إنهاء الصراع في غزة وتجنب امتداده إلى المنطقة"، مضيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا مرارا وتكرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وإيصال الإغاثة المستدامة والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.