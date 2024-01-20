«مِرَايتَك» للكاتب مصطفى حسني أبوزيد يشارك في معرض الكتاب

تصدر دار ليان للنشر والتوزيع كتاب " مِرَايتَك " للكاتب مصطفي حسني أبوزيد ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

يناقش الكتاب مجموعة من الخواطر والأفكار والمشاعر وكذلك بعض القناعات والمواقف التي ستعيش معها حالة مختلفة في كل فقرة تقرأها .

وبالنظر للهدف الأكبر والأسمى من الكتاب فهو التعبير عن اكبر كم ممكن من المشاعر والأفكار المدفونة بداخلنا ..

التي منا من يستطيع أن يعبر عنها بقدر كافيٍ ومُرضي له، و منا من لا تسعفه الكلمات عن وصف ما يدور بداخله و يحتاج من يساعده في التعبير عنها بحجمها الحقيقي ..

يقول الكاتب في كتابه :

ما تاخدش كل حاجة علي اعصابك و تفضل تجلد في نفسك و روحك ، اصل مش شرط خالص تكون اسأت الاختيار أو قرارتك غلط ، أو حتي المشكلة فيك انت من الاساس ..

اوقات كتير ربنا بيرتب لينا تجارب بيكون فيها حكمه و دروس في اللي بيحصلك فيها ، هتفيدك و تنفعك في اللي جاي بعدين ..

بيكون بيهيألك بيها حياة احسن جاية ، هتاخد فيها بالاسباب من كل اللي عشته و مريت بيه و جربته و فهمت منه الدنيا اكتر ..

دا ماحدش بيحس بطعم الحلو و يعرف قيمته ، الا لما يجرب و يدوق الوحش ..

فا اهدا كده و خُد نفس عميق و قول الحمد لله ، الجاي أحلي بإذن الله ..

خلي عندك يقين دايماً ، ان ربنا مابيجبش حاجة وحشه ابداً ..

مصطفي حسني هو كاتب شاب من مواليد محافظة القاهرة ، ويعد كتاب مِرَايتَك عمله الأدبي الأول ، و هو خريج كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية و يعمل حالياً بدرجة مدير مشروع .