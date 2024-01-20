مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالوادي الجديد

لقى شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شخصان آخران في حادث مروري، اليوم السبت بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شقيقين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية شمال قرية "عدن" التابعة لمركز باريس بالقرب من منطقة المنازل الريفية بالطريق الواصل بين قرية "عدن" ومركز باريس أسفر عن وفاة شقيقين وهما " أيمن طلعت أبو ضيف " 23 عامًا و شقيقه محمود، 10 أعوام ومقيمان قرية " بغداد" التابعة لمركز باريس وإصابة كل من مصطفى عبد الحكيم غانم، 30 عامًا، مقيم مدينة باريس، على محمود عبد الغفار، 29 عامًا ومقيم قرية " بغداد" التابعة لمركز باريس.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، مع وضع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل معدات الوحدة المحلية لمركز باريس بالتعاون مع وحدة مرور المركز في رفع آثار الحادث.