ضبط استورجى مزق جسد عامل تحرش بوالدته لفظيا فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط استورجي ومقيم قرية رأس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية وذلك بعد قيامه بتمزيق جسد عامل بذات القرية باستخدام سلاح أبيض "مطواه" لمعاتبه المصاب له على قيامه بالتحرش بوالدته لفظيا ومعاكستها حال سيرها فى الشارع.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين العام بوصول "محمد.م.م.ا"،19 عاما، عامل ومقيم قرية رأس الخليج دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالصدر من الخلف"إدعاء تعدي".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "محمود.ي.م"، 21 عاما، استورجي ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بحوزته واحداث اصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لمعاتبته للمتهم لقيامه بمعاكسة والدته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.