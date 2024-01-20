معركة بالأسلحة البيضاء بين طلاب الصف الأول الثانوي داخل مدرسة في الدقهلية

شهدت مدرسة محمد جمال الثانوية بمركز منية النصر محافظة الدقهلية واقعة مأساوية وذلك بعد نشوب مشاجرة بين عدد من الطلاب بالصف الأول الثانوي خلال فترة الاستراحة بين امتحانات مادتي الفيزياء والجغرافيا داخل حوش المدرسة استخدموا الأسلحة البيضاء وتعدى كل منهما على الأخر لخلاف بينهم بسبب المزاح وتمكن ضباط المباحث من ضبط 8 من أطراف المشاجرة .

البداية كانت بقيام"عبدالعظيم.ع.م"،54 عاما، مدير مدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية بإبلاغ إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة داخل حوش المدرسة محل عمله في الاستراحة ما بين امتحاني مادتي "الفيزياء والجغرافيا" لطلاب الصف الأول الثانوي.

على الفور انتقل مامور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر و بالفحص تبين ان طرفى المشاجرة "طرف أول" عمرو.خ.ت،16 عاما، وبحوزته آلة حادة "سكين كبير الحجيم، وفايز.م.خ،16 عاما، وبحوزته مطواه، ومحمد .ع.م،16عاما، وبحوزته مطواه، وجميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي بالمدرسة ويقيمون قرية ميت تمامة دائرة المركز، و"طرف ثان" إسلام.ر.ع،16 عاما، مصاب بجرحين قطعيين بالرأس، ولطفي..ط،16 عاما، وبحوزتة مطواه، وفارس .هـ.ن،16 عاما، وبحوزته مطواه، وعلى .ت.إ.ا،16 عاما، وبحوزته آلة حادة "كتر"ويقيمون قرية ميت طاهر دائرة المركز، وعمر.م.ا،16عما، وبحوزته مطواه ومقيم بندر منية النصر وجميعهم طلاب بالصف الأول الثانوي.

وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلوا الإتهام فيما بينهم بتعدي كلا منهم على الأخر بالضرب بالأيدي والأدوات المضبوطة لوجود خلافات بينهم بسبب المزاح.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.