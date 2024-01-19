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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجلته وخطيبها خلصا عليه.. تفاصيل العثور على جثة شخص ملقى بجانب ترعة فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عثر عدد من أهالي قرية أبو دشيشة مركز بلقاس محافظة الدقهلية على جثمان شخص فى العقد الرابع من عمره مقتولا وملقى بجانب الترعة المارة فى القرية “بحر أبو دشيشه”، ليتبين ان الجثمان لفني تصليح الكترونيات بالقرية، قامت نجلته بمعاونة خطيبها بالتخلص منه وإلقاء جثمانه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أهالي قرية أبو دشيشة اتابع المركز بالعثور على جثمان أحد الأهالي بالقرية مقتولا وملقى بجانب بحر أبو دشيشة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص تبين وجود جثمان "أشرف.ا.ع،48 عاما، فني تصليح الكترونيات ومقيم ذات القرية.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

 وتوصلت التحريات الى تخلص نجلة المجني عليه وتدعى "منة"،15 عاما، من والدها بمعاونة خطيبها "محمد.أ.هـ"،18 عاما، وإلقاء جثمانه بجانب الترعة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة والتخلص منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات

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جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص مقتول وملقاة بمياه ترعة فى الدقهلية

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