جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص مقتول وملقاة بمياه ترعة فى الدقهلية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس فى محافظة الدقهلية من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره طافيه مياه بحر أبو دشيشه التابعة للمركز وبه عدة طعنات وجرى نقل الجثمان إلى المشرحه على ذمة تصرفات النيابة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من أهالى قرية أبو دشيشة التابعة للمركز بمشاهدتهم جثه طافيه بمياه الترعة الماره بالقرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ حيث جرى انتشال الجثمان من المياة وبالفحص تبين أن الجثمان لشخص يدعى أشرف السعيد عبدالحميد 48 عاما من قرية أبو دشيشه التابعة للمركز وبها عدة طعنات.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهمين.