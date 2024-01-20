سحاب جحجاح تقدم مسرحية "سنو وايت" بنكهة منصات التواصل

بدأت المخرجة السورية سحاب جحجاح بعرض مسرحية راقصة بعنوان "سنو وايت وألنت"، بتعديل القصة الأصلية ل "بياض الثلج" وإدخال عليها الأفكار الجديدة التي تتناسب مع التطور التكنولوجي.

وجاء بالعرض المسرحي رسائل تربوية هادفة للأطفال بأسلوب ممتع وشيق، من تقديم فريقين من الشباب والأطفال على مسرح قصر الثقافة في مدينة حمص السورية، وسط حضور جمهور واسع من الأطفال.

وتناول العمل المسرحي قصة "سنو وايت"، بشكل يتلاءم مع الواقع الحالي من انتشار العنف والأفكار المغلوطة التي واكبت التطور التكنولوجي وما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من مفاهيم سيئة، لتفكيك الأسرة وتدميرها وإدمان الأطفال عليها وسط غياب الرقابة الأسرية، بحسب تقرير وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأفادت الكاتبة والمخرجة سحاب جحجاح إلى أنه تم اختيار قصة "بياض الثلج" لما تحمله من صدى إيجابي في نفوس الأطفال، حيث تم تعديل قصة العرض لتدخل الشخصية الرئيسية سنو وايت إلى منزل الأطفال الفوضويين بدلا من دخولها لمنزل الأقزام السبعة.

ولفتت جحجاح إلى أنه تم إسقاط الأفكار المسمومة التي يتلقاها الطفل من وسائل التواصل الاجتماعي على فكرة التفاحة المسمومة والتشجيع على عودة دور الأهل في ممارسة الرقابة على أطفالهم، بما يسهم بعودة الحب والسلام لقلوبهم وابتعادهم عن العنف.

ولفتت مدربة الرقص علا إبراهيم إلى إدخال تقنيات رقص مميزة مثل الجمباز الإيقاعي وحركات المرونة داخل العمل المسرحي، لتعزيز الأفكار الإيجابية والتشجيع على الرياضة والنشاط البدني وتنمية التوافق العضلي والعصبي عند الأطفال.