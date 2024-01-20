صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات إسرائيل على الحدود اللبنانية

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل ، اليوم السبت، بإطلاق صفارات الانذار بمستوطنات اسرائيل على الحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق،أعلن الجيش الإسرائيلي االثلاثاء الماضي انطلاق صفارات الإنذار في شمال البلاد، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأُطلق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى. وكان قد أفيد عن أن صفارات الإنذار دوت في 8 بلدات بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.