تأمين حدود أمريكا يستحوذ على مفاوضات المشرعين.. ومساعدات أوكرانيا تدخل نفقا مظلما

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل يبقي الحكومة الفيدرالية تعمل حتى أوائل مارس، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وفي حين أن مشروع القانون يتجنب ما كان يمكن أن يكون إغلاقا جزئيا للحكومة بدءا من يوم غد السبت، فإنه لا يعالج المساعدات الإضافية لأوكرانيا.

ولا تزال الجهود المبذولة لتحويل المزيد من التمويل إلي كييف في طي النسيان حتي الان، حيث يواصل المشرعون الأمريكيون التفاوض على اتخاذ إجراءات أشد لتعزيز أمن الحدود الأمريكية في مقابل الموافقة علي المزيد من الدعم لأوكرانيا، وفقا للشبكة.