نصر عبده: 31 ألف شهيد في قطاع غزة معظمهم أطفال ونساء

وصف الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، ما يحدث في قطاع غزة حاليا بأنه " نكبة" وهو جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة لشعب القطاع بالكامل.

وقال نصر عبده، خلال لقاء ببرنامج “ كلمة السر”، علي فضائية “ الشمس”، أن ما يحدث في قطاع غزة جرائم ضد القانون أمام أعين العالم الصامت عمداً عما يجري في قطاع غزة ، لافتا الي أن العالم اتخذ طريق الانحياز الأعمى عن الجرائم التي تحدث في قطاع غزة.

وأشار مدير تحرير البوابة نيوز، إلى أن اليوم تجاوزنا الـ 100 يوم من حرب الاحتلال علي قطاع غزة وأن الشعب في قطاع غزة يعاني أشد المعاناة خلال الفترة الماضية بسبب حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال علي غزة.

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر عديدة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة علي مدار الأشهر الماضية.

وواصل الكاتب الصحفي، أن قطاع غزة علي مدار الـ 100 يوم الماضية فقد ما يزيد عن الـ 31 ألف شهيد حتي اليوم لافتا الي أن الأطفال الشهداء في حرب غزة وصل عددهم لحوالي 11 ألف طفل شهيد.

وواصل أن قطاع غزة فقد 7 ألاف شهيدة من النساء خلال الحرب القائمة علي القطاع، متابعاً، أن قطاع غزة فقد 117 صحفي خلال الأيام الماضية في حرب قطاع غزة.