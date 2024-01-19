سقوط أخطر نصاب بالجيزة في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط عاطل بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

وقال بيان أمني، اليوم الجمعة، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.