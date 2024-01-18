الشوط الأول.. تعادل سلبي بين كوت ديفوار ونيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء نيجيريا وكوت ديفوا على ملعب الحسن واتارا فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الأولي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأعلن جان لويس جاسيه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، التشكيل الأساسي الذي بدأ به مواجهة نيجيريا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تشكيل منتخب كوت ديفوار

حراسة المرمى: يايا فوفانا

خط الدفاع: إيفان نديكا – عثمان ديوماندي – جيسلان كونان

خط الوسط: سيرج أورييه - فرانك كيسي - سيكو فوفانا إبراهيم سانجاريه - كريستيان كوامي

وفي الهجوم: جيريمي بوجا – جيان فيليب كراسو.



فى حين أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كوت ديفوار،

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

خط الدفاع: آينا، سيمي آجايي، تروست إيكونج، زايدو سنوسي

خط الوسط: فرانك أونيكا، أليكس أيوبي، باساي

وفي الهجوم: صامويل تشيكويزي، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار، حاليا نظيره نيجيريا، وذلك على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز فى الجولة الأولى، على نظيره غينيا بيساو، بهدفين دون رد، فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب "الحسن واتارا"، والذى أحرزهم اللاعب سيكو فوفانا، وجيان فيليب كراسو، ليسجل أول ثلاث نقاط له فى دور المجموعات.

ويسعى منتخب كوت ديفوار للفوز فى ثانى مباراياته، لتحقيق العلامة الكاملة فى ثانى جولاته فى دور المجموعات وتامين تأهله إلى دور ثمن النهائى، خاصة وأنه يتصدر المجموعة.

وعلى الجانب الآخر، تعادل المنتخب النيجيري فى الجولة الأولى أمام غينيا الأستوائية، بهدف لكل فريق، ليضع فى جبعته أول نقطه من دور المجموعات.

وتعتبر تلك المباراة هى قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لما فيها من قوة وندية بين منتخبين مرشحان لنيل اللقب القارى، وبينهما تاريخ مواجهات يحمل الإثارة.

والتقى المنتخبان في بطولة أمم إفريقيا فى ٦ مرات سابقة، وتمكن المنتخب النيجيري من الفوز في ٣ مواجهات، فيما فاز المنتخب الإيفواري في مباراتين فقط وتعادلا في مباراة وحيدة.

ويسعى المنتخب النيجيري لتحقيق الفوز الذى هو فى حاجة إليه من أجل نيل فرصه في التأهل بشكل مباشر للدور التالي وعدم الانتظار لحين انتهاء مباريات دور المجموعات.

ومن المفترض أن يتأهل إلى دور الـ ١٦، أول وثاني كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل ٤ منتخبات أحتلت المركز الثالث.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.



المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.



المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.