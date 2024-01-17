مصر تفوز علي غينيا فى افتتاح بطولة أفريقيا لليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة 33-15، في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أفريقيا، المقامة على صالة 1 باستاد القاهرة، والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 18/7 قبل أن يواصل اكتساحه للفريق الغيني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 33/15.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية للفراعنة أمام الكونغو يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساءً.

وجاءت قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا، مازن رضا.

ظهير أيسر: علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح.

صانع ألعاب: أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع.

ظهير أيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان.

جناح أيمن: محمد سند، أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، خالد وليد

ويشارك في البطولة القارية 16 منتخبا، من بينها 5 منتخبات عربية، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما يصعد المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية

وجاءت المجموعات الأربعة:

الأولى: الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا

الثانية: مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل

الثالثة: المغرب، الجزائر، ليبيا، الجابون

الرابعة: تونس، أنجولا، نيجيريا، كينيا

ويواجه منتخب مصر، الكونغو في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساءً.

ويختتم منتخب مصر دور المجموعات، بمواجهة الكاميرون يوم 21 من الشهر الجاري في تمام 6 مساءً.

وتعد هذه هي النسخة السابعة التي تقام خلالها البطولة على الملاعب المصرية، علما بأن هذه هي المرة الرابعة التي تنظم فيها أرض الكنانة البطولة خلال النسخ الثمانية الأخيرة.