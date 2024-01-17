مصر تفوز علي غينيا فى افتتاح بطولة أفريقيا لليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة 33-15، في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أفريقيا، المقامة على صالة 1 باستاد القاهرة، والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 18/7 قبل أن يواصل اكتساحه للفريق الغيني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 33/15.
ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية للفراعنة أمام الكونغو يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساءً.
وجاءت قائمة منتخب مصر في البطولة كالتالي:
حراس المرمى: كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار.
جناح أيسر: أحمد هشام سيسا، مازن رضا.
ظهير أيسر: علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح.
صانع ألعاب: أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع.
ظهير أيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان.
جناح أيمن: محمد سند، أكرم يسري.
الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، خالد وليد
ويشارك في البطولة القارية 16 منتخبا، من بينها 5 منتخبات عربية، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما يصعد المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية
وجاءت المجموعات الأربعة:
الأولى: الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا
الثانية: مصر، غينيا، الكاميرون، الكونغو برازافيل
الثالثة: المغرب، الجزائر، ليبيا، الجابون
الرابعة: تونس، أنجولا، نيجيريا، كينيا
ويواجه منتخب مصر، الكونغو في المباراة الثانية يوم الجمعة 19 يناير، في تمام الساعة 6 مساءً.
ويختتم منتخب مصر دور المجموعات، بمواجهة الكاميرون يوم 21 من الشهر الجاري في تمام 6 مساءً.
وتعد هذه هي النسخة السابعة التي تقام خلالها البطولة على الملاعب المصرية، علما بأن هذه هي المرة الرابعة التي تنظم فيها أرض الكنانة البطولة خلال النسخ الثمانية الأخيرة.