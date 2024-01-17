ملك بريطانيا يدخل المستشفى للعلاج

قال قصر بكنغهام، اليوم الأربعاء، إن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيخضع للعلاج بالمستشفي الأسبوع المقبل، جراء تضخم البروستاتا، على الرغم من أن الحالة ليست خطيرة.

وفى العموم لا يعلن أفراد العائلة المالكة، عن تفاصيل أمراضهم. وصرح القصر بأن الملك تشارلز حريص على مشاركة التفاصيل لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون من الأعراض على فحص حالتهم.

وقال موقع هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إن الملك يعانى من تضخم حميد للبروستاتا، بأنه حالة يمكن أن تؤثر على التبول، وهو عرض طبيعي بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وأضافت الهيئة على موقعها على الإنترنت أنه "ليس سرطان ولا يشكل عادة تهديد خطيرا للصحة... يشعر الكثير من الرجال بالقلق من أن تضخم البروستاتا يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا. لكن هذا ليس صحيحا".

وتولي تشارلز ملكا لبريطانيا في سبتمبر 2022 بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.