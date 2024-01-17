سلة الزمالك يهزم سموحة في الجولة الأولى لدوري السوبر

فاز فريق كرة السلة الأول بالزمالك، على حساب فريق سموحة السكندري بنتيجة 74-58، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الأول لدوري السوبر لكرة السلة .

ومن المقرر أن يلتقي سلة الزمالك مع الأهلي في الجولة الثانية يوم 20 يناير، ثم يواجه الجزيرة في الجولة الثالثة يوم 23 يناير، ثم يلتقي مع الاتحاد السكندري يوم 26 يناير بالجولة الرابعة، ثم يواجه هليوبوليس يوم 29 يناير بالجولة الخامسة، ثم يواجه المصرية للاتصالات يوم 1 فبراير، ثم يواجه سبورتنج يوم 4 فبراير بالجولة السابعة .

ويقود سلة الزمالك المدرب وائل بدر، ومحمد السحرتي مدرب عام ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مدير إداري ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محلل للأداء.