بالفيديو.. عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب: زيادة دور النشر يعكس اهتمام الدولة بالثقافة

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هذا العام يشهد افتتاح الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشهد العام الحالي زيادة عدد الدول المشاركة وعدد دور النشر المشاركين.

وأضاف "الفقي" في حواره لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، أن هذا العام هناك 70 دولة مشاركة في المعرض، بجانب مشاركة 1200 دار نشر، بزيادة حوالي 150 دار نشر و20 دولة مقارنة العام الماضي، وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة بالثقافة والمعرفة.

وتابع، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الفاعلية الأكبر والعرس الثقافي الأعظم على مستوى المنطقة والشرق والأوسط، باعتباره ثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت، وبالنسبة لعدد زواره فهو الأكبر.

وعن اختيار النرويج كضيف شرف للدورة الـ55 من معرض الكتاب، رد عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلًا: "نحرص على تضافر وتناقل الثقافات وتبادلها، حيث ننقل ثقافتنا للآخر والعكس ونستقي ثقافات الغير ونتعرف عليها، واختيار النرويج كضيف شرف فهو يعكس مدى اهتمامنا بثقافة شمال أوروبا، حيث نجوب بضيافة الشرف على مستوى العالم".