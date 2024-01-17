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الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالغربية بقصد الإتجار

المتهم
المتهم
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).
 بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى. 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000 ) واحد مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك  إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. 

وزارة الداخلية مكافحة المخدرات المخدرات