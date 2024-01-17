ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بالغربية بقصد الإتجار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,800,000 ) واحد مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء..