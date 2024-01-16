تعليم القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استعدادتها، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية، حيث يؤدي هذا العام 113262 طالب وطالبة الامتحانات داخل 440 لجنة والاعدادية المهنية 188طالب داخل 9 لجان، والإعدادية للمكفوفين 6، وداخل لجنة الإعدادية صم وضعف سمع 50 داخل 4 لجان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن مديرية التربية والتعليم، أنهت كافة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يناير الجاري.

وقال وكيل التعليم إنه جرى الانتهاء من وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مؤكدًا أن الأسئلة راعت مستويات الطلاب المختلفة ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب كما أن الأسئلة من المنهج الدراسى للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من كافة إجراءات عقد الامتحانات حيث تم تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية جسيمة.

وأضافت أن أي خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر فيه، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يوميًا خلال فترة الامتحانات وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.