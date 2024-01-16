رئيس بوركينا فاسو: حصلنا على المزيد من الصواريخ القوية والمعدات العسكرية

أكد الرئيس الإنتقالي في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، اليوم الثلاثاء، أن واجادوجو حصلت على صواريخ أكثر قوة ومعدات عسكرية أخرى.

وأضاف إبراهيم تراوري أن الأسلحة تهدف إلى تكثيف الحرب ضد الإرهاب، ومن المتوقع أن يتم نشرها في عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح تراوري قائلا "لقد حصلنا على صواريخ أقوى بكثير، وهذا ما تم تجربته في جيبو "مدينة ببوركينا فاسو"، بعضها أقوى بمرتين، أو 3، أو 5، أو 10 مرات، والبعض الآخر مستمر في القدوم خلال العام، يتم توفير الكثير من المعدات وقال "سوف تزداد القوة النارية بشكل كبير".

وأضاف القائد أن هذه الاستحواذات هي نتيجة الإدارة الصارمة للموارد وتثبت أن البلاد "قادرة على شن الحرب".

وتقاتل بوركينا فاسو تمردًا جهاديًا منذ عام 2015 وبعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في أبريل 2023، أصدر المسؤولون في بوركينا فاسو دعوة على مستوى البلاد للتعبئة الجماعية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بوركينا فاسو أن تراوري أصدر في 8 يناير مرسومًا بشأن إنشاء لواء التدخل السريع الخاص لمحاربة الإرهاب.