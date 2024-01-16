القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مالك محل زيوت به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا شقيق زوجة المجني عليه بقتله بعد قيام الضحية بضرب زوجته، فتوجه إليه شقيقها وتعدى عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.