كأس رابطة الأندية.. 48 ساعة راحة لفريق الاتحاد السكندري بعد الفوز على البلدية

منح طارق العشري،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،لاعيبه راحة سلبية،لمدة ٤٨ ساعة عقب لقاء بلدية المحلة في الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

فاز فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة طارق العشري،على نظيره بلدية المحلة،بهدف نظيف دون رد،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين،بينهما على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم بنجامين بواتنج،لفريق الاتحاد السكندري،في الدقيقة رقم ٢١ من عمر الشوط،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري علي المحلاوي بهدف نظيف،واللقاء بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف دون رد.

تأهل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،للدور المقبل،وصعد أول مجموعته،بعد تحقيق الفوز خلال مباراتين متتاليين خلال مشواره بمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.