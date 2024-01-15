سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 15-1-2024

سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الاثنين 15 يناير 2024، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

وتعرض "البوابة نيوز" في التقرير التالي سعر الدولار في البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.