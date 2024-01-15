ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر مستورد لتعزيز المخزون الإستراتيجي

السكر
السكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر مستورد وذلك  لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر. 

جاء ذلك بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا وهي : 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية 50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر  يكفي حتى شهر يوليو المقبل
وبدء إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارًا من بداية شهر يناير الجاري، وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارا من شهر مارس القبل.

السكر المستورد أسعار توريد قصب السكر وزارة التموين السلع التموينية سكر البنجر