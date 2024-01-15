التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر مستورد لتعزيز المخزون الإستراتيجي

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر مستورد وذلك لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

جاء ذلك بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا وهي : 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية 50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو المقبل

وبدء إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارًا من بداية شهر يناير الجاري، وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارا من شهر مارس القبل.