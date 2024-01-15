2023 عام النجاحات والانفرادات لطلاب جامعة أسيوط.. وانطلاقة قوية بالأنشطة الطلابية

شهدت جامعة أسيوط، خلال عام ٢٠٢٣، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عدد كبيراً من الأنشطة الطلابية المتميزة، استطاع خلالها أبناء الجامعة تحقيق نجاحات وانفرادات رائدة في مختلف المجالات، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، على ما حظي به طلاب الجامعة، خلال عام ٢٠٢٣، من كامل الدعم والرعاية للنشاط الطلابى، مشيداً بأبناء الجامعة؛ المشاركين في مختلف الأنشطة الطلابية، وتمثيلهم المشرف للجامعة علي كافة الأصعدة؛ المحلية، والإقليمية، والدولية، علي نحوٍ يسهم في صقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم، فضلاً عن اكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، مؤكداً في ذلك حرص واهتمام القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم ورعاية الطلاب.

وجهت الجامعة اهتماما كبيرا بطلابها من ذوي الهمم خلال عام ٢٠٢٣؛ وحققوا عدداً من الإنجازات المشرفة والمراكز المتقدمة على مستوى الجامعات المصرية، ولعل أبرزها؛ حصولهم على (28) ميدالية متنوعة،ما بين الذهبية، والفضية، والبرونزية، خلال مشاركتهم فى الدورة الرياضية؛ لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، لبطولة ألعاب القوى، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى ال(51)، والتي نظمتها الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور عرفة سلامة مدير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

واستمرارًا للدعم المقدم للطلاب ذوي الهمم؛ شهدت الجامعة انعقاد لجنة طبية متكاملة؛ لتوقيع الكشف الطبي على (160) طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة من جامعتيّ؛ أسيوط، والأزهر، ومن مدارس التربية الخاصة؛ "الأمل والنور"، والتربية الفكرية، ومدارس التربية والتعليم، وجمعيات التضامن الاجتماعي، والتي نظمتها الجامعة، بالتعاون مع منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط؛ وذلك تسهيلاً على الطلاب؛ لإجراءات الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية.

وشارك طلاب جامعة أسيوط؛ نخبةً من التقنيين، والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، في وقائع انطلاق النسخة الثاني؛ من المؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط؛ والذى نظمته مجموعة مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ بمشاركة جامعة أسيوط، ممثلةً في كلية الحاسبات والمعلومات، والذي شهد حضور الدكتور ماجد غنيمة مدير قطاع الشركات والتسويق؛ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من ممثليّ مجموعة مطوريّ جوجل أسيوط (GDG Assiut)، وعدد من القيادات التنفيذية، للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، ونخبة من ممثليّ البنك الأهلي، وذلك بهدف تعرف الطلاب على أحدث الاتجاهات التكنولوجية فى العصر الحالى؛ فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال.

وأطلقت الجامعة، المؤتمر العلمى الطلابى الثالث، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية"، والذى نظمته إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بهدف تسليط الضوء على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي، والجرائم التي يتم ارتكابها من خلال تكنولوجيا المعلومات، وتوجيه شباب الجامعة؛ بالطرق السليمة لكيفية مواجهة هذه الآثار الخطيرة للتكنولوجيا، والتحديات التى من شأنها تغيير حياة ومستقبل الشعوب، لا الأفراد فقط.

وحرصاً من الجامعة؛ على الاهتمام بقضايا بالتعليم، وتطويره، واستحداث مناهج جديدة؛ تتواكب مع رؤية الدولة، نظمت الجامعة مؤتمر" تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية"؛ بهدف المساهمة في تقديم رؤى عملية؛ لتطوير سياسات، وأنظمة التعليم؛ في ضوء المعطيات العالمية المعاصرة، إلى جانب تقديم تصورات؛ تسهم في تطوير المناهج، وأساليب التقويم في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى وضع آليات، وسياسات؛ تسهم في تعظيم الانتماء الوطني، والإيجابية في البيئة التعليمية.

واستطاع طلاب الجامعة، تقديم نموذج فريد في التمثيل المشرف للجامعة؛ في العديد من المحافل العلمية، والمسابقات المحلية، والعالمية، ونجاحهم في تحقيق مراكز متقدمة، خاصةً في مجالات: الإبداع والابتكار، التنمية المستدامة، مكافحة الفساد، ولعل أبرزها: فوز الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة أفضل ورقة سياسات؛ لمكافحة الفساد والجريمة التي نظمتها وزارة التعليم العالي، وحصول الجامعة على جائزة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم وسط الصعيد، في مسابقة MOSAIC التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، إلي جانب فوز طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، بالمركزين؛ الأول، والثالث، على مستوى الجمهورية، خلال مشاركتهم في فعاليات: "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، الذي نظمته وزارة الموارد المائية، وكذلك حصول فريق طلاب (ASME assuit)؛ علي اثنين من المراكز المتقدمة؛ في ختام مسابقة تحدي الروبوتات مصر 2023.

وفي إطار دعم الجامعة لكافة الأنشطة،والمسابقات الطلابية، التى تهتم بتشكيل شخصية الطلاب، وتنمية وعيهم الثقافى، والسياسي والإجتماعى، وإعدادهم؛ ليكونوا قيمة مضافة للمجتمع، نظمت كلية التجارة العديد من نماذج المحاكاة، بالتعاون مع إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، واتحاد طلاب الجامعة، وأشاد ضيوف النماذج بقدرة طلاب الجامعة على الإلمام بمواقف الدول وبالقضايا والأطروحات الهامة، وكان أبرز النماذج التي تم تنظيمها هذا العام: جلسة محاكاة المجلس الأوروبى لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى الموسم التاسع ٢٠٢٣، وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر السفير كريستسان برجر، و لفيف من سفراء دول الاتحاد الأوروبى ، ودارت الجلسة حول قضايا مثارة على الساحة الأوروبية والعالمية وهى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الكربون وسياسات مواجهة تغير المناخ للحفاظ على كوكبنا حيث تسعى دول الاتحاد الاوروبى للتوجه نحو الاقتصاد المستدام، كما عقد السفير جلسة نقاشية حول مشاكل قضية المياه بمصر ، ونموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) فى نسخته السادسة، بحضور العالم الجليل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والسفير عبد الفتاح عز الدين سفير مصر السابق بشنغهاي - الصين، والدكتور رحمت أمينج لاسيم نائب السفير الإندونيسي بمصر، سودرا سونو المستشار الثقافى لسفارة إندونيسيا، كما نظمت الجامعة نموذج محاكاة جامعة الدول العربية في موسمها الحادي عشر، وشهدت أيضاً فاعليات الموسم الأول من البرنامج التدريبي (نموذج محاكاة القطاع المصرفي المصري) والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، وبمشاركة بنك مصر ونموذج محاكاة النظام المصرفي المصري EBSM، ونموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة، ومشاركة 50 طالبا وطالبة بالكلية، وتحدث النموذج عن تشكيل المجلس، ونشأته وهيكله الإداري وأيضا التمكين الاقتصادي للنهوض بأوضاع السيدات الاقتصادية والخدمات المجانية، التي يقدمها فرع المجلس.

وفي إطار أنشطة الجامعة التي تهتم بثقافة الطلاب في مختلف المجالات، نظمت الجامعة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، لاختيار منتخب الجامعة من الطلاب المثاليين الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة، والذي سيمثلها في مختلف المحافل، وشهدت مشاركة أكثر من ١٢٠ طالبا وطالبة، من كافة كليات الجامعة، ومن ضمنهم ٨ طلبات وطالبات من ذوي الهمم، وحصل عدد من الطلاب على المراكز الأولى ودروع وشهادات التقدير وجوائز مالية قيمة.

وفيما يخص إنجازات النشاط الرياضي؛ فازت الجامعة بعدد من الجوائز، والمراكز الأولى؛ في الملتقى الرياضي الأول لطلاب جامعات محافظة أسيوط، والذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة، والدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة عدد من جامعات الإقليم، وهو ما يعد فرصة جيدة لطلاب الجامعات؛ لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، وخلق روح التنافس الشريف بينهم.

كما تم تنظيم مهرجان "الكروس – فت" (BE-FIT) ، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، بجامعة أسيوط، للمرة الأولى، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وشهد مشاركة نحو (429) طالب، وطالبة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وفي المجال الفني، حصل طلاب جامعة أسيوط؛ على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، فى حفل ختام مهرجان مراكز الفنون بالجامعات الموسم الرابع، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة، وتم تكريم الطلاب الفائزين فى حفل الختام من قِبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



وفي إطار حرص جامعة أسيوط؛ على الحفاظ على التراث الثقافي، والفن الشعبي المصري في منطقة أسيوط، وتشجيع الشباب على المشاركة والتعبير عن مواهبهم الفنية المتعددة في مجالات الفنون المختلفة مثل الموسيقى الشعبية والرقص الفلكلوري والاستعراضات المسرحية، نظمت الجامعة مهرجان "استايل" للفنون الشعبية والاستعراضية الرابع بين طلبة وطالبات كليات الجامعة، وتم توزيع الجوائز على المتميزين.

كما نظمت الجامعة مهرجان "نغم 2" فى العزف والغناء والإنشاد والترانيم، لاكتشاف المواهب الفنية لطلاب الجامعة، والذي نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب: قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وشارك فيه أكثر من (200) طالب وطالبة من مختلف الكليات، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى.

وشهدت الجامعة مهرجان الإبداع المسرحي، الذي يتم تنظيمه كل عام، ويعد أحد الأنشطة الطلابية المتميزة التي تنظمها الجامعة وتشهد تنافساً قوياً بين الكليات وتعد فرصة متميزة لإبراز مواهب الطلاب الفنية في فنون المسرح المختلفة، وحصلت كلية الهندسة على المركز الأول لأفضل العروض المسرحية، وحصلت كلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الزراعة على المركز الثالث.

وشاركت جامعة أسيوط، فى النسخة السادسة لمهرجان مسرح الجنوب "مهرجان كلميم الدولي" ، والذي عقد بدولة المغرب الشقيق تحت عنوان: " مسرح الجنوب والذاكرة " ، والذي يعد فرصة لرفع الوعي الفكري والثقافي، وتأكيداً على دور الفن فى الارتقاء بالذوق العام، وصقل الشخصية، وتشكيل وجدان الأجيال؛ حيث شاركت الجامعة في المهرجان؛ بالعرض الفائز بالمركز الأول فى مهرجان الإبداع المسرحي للطلبة والطالبات بنسخته الحادية عشرة 2023؛ لطلاب فريق مسرح كلية الهندسة عن مسرحية "أوسكار"، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للجامعة من قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية.

وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ شارك (١٥٠) من طلاب، وطالبات جامعة أسيوط؛ بالحضور في عرض مسرحي مميز (ليلة القتلة) الذي قدمه فنانو مسرح الطليعة، التابع لوزارة الثقافة، على مسرح قصر ثقافة محافظة أسيوط؛ ضمن عروض مسرح "المواجهة، والتجوال"؛ التي تنظمها وزارة الثقافة في عدد من المحافظات؛ بهدف نشر الوعي، ومحاربة الفكر المتطرف داخل المجتمع المصري.

وشهدت الجامعة مشاركات طلابية كبيرة في أنشطة متنوعة منها: فعاليات البرنامج التدريبي "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ومديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وشارك فيه ما يقرب من 200 مشارك من طلاب نماذج المحاكاة الأكاديمية بإدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط، وتضمن عدداً من المحاور المرتبطة؛ بتكوين المهارات الحياتية، والمشروعات الصغيرة، والمشورة المهنية.

ونظمت الجامعة فاعليات الدورة الكشفية (٤٢)، والإرشادية (٢٨)؛ لجواليّ وجوالات كليات الجامعة، والتى نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حرصاً على تعزيز الروح القيادية والمبادرة لدى الشباب، إلى جانب زيادة قدرتهم على المساهمة في بناء وتطوير مجتمعهم، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية.

وتم تنظيم فاعليات النسخة الثانية من الدورة التدريبية "الطالب -القائد- المدرب (مدربو المستقبل)"، والتي نظمتها إدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين بالإدارة العامة لرعاية الشباب، علي مستوي الكليات، والمدن الجامعية بالجامعة، في إطار حرص جامعة أسيوط على إعداد قيادات واعية ومستنيرة قادرة علي التحليل الصحيح للمشكلات في القضايا الحيوية واقتراح حلها بطريقة علمية ومنطقية.

وشارك وفد طلابي من مختلف كليات الجامعة؛ فى فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "ايديكس 2023" فى دورته الثالثة، والذي أقيم بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي، وضم الوفد (50) طالب و طالبة من مختلف كليات الجامعة، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وعقدت جامعة أسيوط؛ سلسلة ندوات تثقيفية، وتوعوية حول: "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"، نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي، و الرحلات، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وكلية التربية بالجامعة، ونظمتها الجامعة في عدد من كليات الجامعة، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ، للتوعية بمخاطر المخدرات؛ لما لها من آثار سلبية جسيمة علي صحة الإنسان، وتهديدها لحياته، فضلاً عن إعاقته عن المشاركة الإيجابية في المجتمع.

وتأكيداً على تكامل دور مؤسسات الدولة؛ شاركت الجامعة عدداً من الجهات بمحافظة أسيوط، في تنظيم ندوات، ومؤتمرات توعوية، أهمها ندوة تثقيفية حول: "مصر الماضي والحاضر والمستقبل... طموحات وآمال"، ضمن: البرنامج الثقافي للسادة الأئمة والواعظات، والتي نظمتها مديرية أوقاف أسيوط، ومؤتمر "ظاهرة الطلاق ... الآثار ، والحلول المقترحة"؛ ، حيث ناقش موضوع الطلاق، بوصفه من الموضوعات التي وجب النظر إليها، ومواجهتها، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي؛ وما لها من آثار سلبية على المجتمع.