كأس رابطة الأندية.. تشكيل بلدية المحلة لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بلدية المحلة ،بقيادة أحمد عبد الرؤوف ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد ،والمقرر إقامته في الخامسة مساء اليوم الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وجاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى: محمود عزت .

خط الدفاع:

محمد صباح -كريم أشرف -محمد عادل - إبراهيم شتا .

خط الوسط:

محمد أشرف- محمود رضوان - السيد عبدالقوي - أحمد مجدي .

خط الهجوم:

محمد رجب -محمد اميسي.

وعلى مقاعد البدلاء:

ماهر ابراهيم -هشام شعبان - اللاهوني -عبده سمانه -رزاق - ديماريا -حسام حسن - زضم - أحمد عثمان.