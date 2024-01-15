أمم إفريقيا.. ماني يقود السنغال لمواجهة جامبيا

أعلن أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جامبيا، وذلك بعد قليل على ملعب "شارليس كونان باني"، ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء تشكيل المنتخب السنغالى كالتالى:

حارس المرمي: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبين دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياكاتي – إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: لامين كمارا – عبده ديالو – بابي جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني.

وتضم المجموعة الثالثة كل من منتخبات السنغال، الكاميرون، جامبيا، غينيا.