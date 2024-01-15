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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بتطبيقات وأفلام كارتون.. ضبط عامل يستدرج الأطفال لممارسة الشذوذ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من اسقاط عامل يقوم بترويج أفلام كرتون عبر بعض التطبيقات الإلكترونية مستهدفا الاأطفال لتحريضهم على ممارسة الفجور "الشذوذ الجنسي"، والتواصل معهم عبر تطبيق "واتس آب"، والتحدث معهم "فيديو كول، حال تواجده بمنطقة الأعصر محافظة دمياط.

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة  بقيام "حسن.س.أ"، 25 عاما، عامل عادي، ومقيم الأعصر محافظة دمياط بممارسة الفجور وإساءة استعمال وسائل التواصل الإجتماعي بقيامه بنشر وإعادة نشر محتوى جنسي للأطفال “بيدوفيليا” ويستخدم تطبيق التيلجرام وإكس “تويتر” والفيس بوك في الاشتراك بجروبات ومجموعات تقوم بنشر وتبادل صور وفيديوهات خاصة بجنس الأطفال والتواصل مع قصر تتراوح أعمارهم بين 13-17 عام بغرض تحريضهم على الشذوذ الجنسي من خلال إرسال صور و فيديوهات جنسية و تسهيل ممارسة الفجور معه من خلال الهاتف و المحادثات المرئية “فيديو كول” عبر تطبيق المحادثات “واتس اب” بغرض التسلية و إشباع رغباته الجنسية الشاذة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحري عنه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إدارة التطبيقات الإلكترونية .

و بمواجهته أقر بممارسته الشذوذ الجنسي وتحريض الاطفال على ممارسة الأفعال الشاذه معه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.  .

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