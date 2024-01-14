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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب الزي المخالف.. مجازاة 3 أطباء في مستشفى فارسكور في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط
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فاجأ اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  دمياط، مستشفى فارسكور  المركزى  بمرور مفاجئ لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط الانضباط الإدارى بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بالاضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية  وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والاعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى .

أثناء المرور والمتابعة قام وكيل وزارة الصحة بدمياط بمجازاة 3 اطباء لعدم التزامهم بالزي الرسمي.
اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في   دمياط، انه تم تقديم  ١٢٥٠٠ ندوة صحية و سكانية  لاكثر من ٢٠٠ الف مواطن خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للسكان و التنمية و التى تهدف الى تحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

واختتمت إدارة الاعلام والتربية السكانية  بمديرية الصحة بدمياط بقيادة و إشراف الدكتورة مروة صالح مدير الإدارة عام 2023  بتقديم أكثر من ١٢٥٠٠ ندوة توعوية بتنفيذ فرق من أكفأ الأطباء و الطبيبات بمديرية الصحة و الادارات الصحية التابعة لها ، حققوا النفع و الفائدة لأجمالي ٢٠٠ الف فرد من أبناء المحافظة .

عقدت الندوات بإدارات المحافظة الأربعة دمياط و كفرالبطيخ و كفرسعد و فارسكور والزرقا باختلاف الفئات المستهدفة  و التى تم استهدافها فى الحضانات و المدارس  والجامعات و بمنشآت حكومية صحية كالمستشفيات و الوحدات الصحية و مراكز تجمهر موظفي المنشآت الحكومية و الخاصة و مراكز ذوي الهمم و دور المسنين ، و المساجد، و الكنائس .

الادارات الصحية الأدوية والمستلزمات الطبية الانضباط الاداري التربية السكانية السلامة والصحة المهنية