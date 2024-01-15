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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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تواصل الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

امتحانات جامعة جنوب
امتحانات جامعة جنوب الوادي
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تابع الدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023/2024  والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم بتفقد لجان امتحانات كلية الحقوق بحضور الدكتور محمد رشدي عميد الكلية والدكتور عبد الباري حمدان سليمان  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، كما أجرى حوارات مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات
ويؤدي الامتحانات اليوم طلاب كليات الهندسة، التربية، الصيدلة، الآداب، العلاج الطبيعي، العلوم، التربية النوعية، الاعلام، الطب البيطري، طب الفم والاسنان، التربية الرياضية، التمريض، الحاسبات والمعلومات والمعهد الفني للتمريض.

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