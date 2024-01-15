صور| "علمني حرفة" مبادرة لتدريب الفتيات بواحة باريس في الوادي الجديد

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين النشء، اليوم الاثنين، مبادرة "علمني حرفة" بواحة باريس في محافظة الوادي الجديد.

قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المبادرة تتضمن تنفيذ دورات تدريبية على المهن الحرفية واليدوية والتراثية وجرى تنفيذها اليوم بمركز شباب مدينة باريس على مهنة التطريز والحياكة بمشاركة 25 فتاة وسيدة وتستمر الدورة حتى 19 يناير الجاري.

أوضح بهاء، أن المبادرة تتضمن تنفيذ الدورة على مهن التطريز وبدأت فعاليات اليوم الأول من جانب قيام المدربة "حلاوتهم ريفي" بتعريف الفتيات المشاركات بفن التطريز خطوة بخطوة وبتنفيذ العملي والنظري، ومعرفة الأدوات المستخدمة وأنواع الخيوط و الإبر و طرق استخدامها ويتنوع في مجالات التدريب التطريز بالخرز بأنواعه المختلفة.

أشار إلى أنه أتاح تدريب الشباب على مراحل تصنيع المنتجات اليدوية مثل المفروشات والخياطة وغيرها باستخدام خامات بسيطة والتي تباع لأغراض الديكور الداخلي والخارجي بالمنازل، ويجرى بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأضاف بهاء، أن الدورات التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، كما تعمل الدورات على مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

تدريب الفتيات على مهنة التطريز بمركز باريس

تدريبات عملية ونظرية بمبادرة علمني حرفة بالوادي الجديد

دورات تدريبية ضمن فعالية علمني حرفة بمركز باريس

علمني حرفة وزارة الشباب تنفذ دورات للفتيات بواحة باريس في الوادي الجديد