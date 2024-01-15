الطب العلاجي يشن حملات على 6 مستشفيات حكومية بدمياط

قال الدكتور محمد مسعد فهيم، مدير الإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية الصحة في دمياط، إنه قامت فرق إشراف الطب العلاجى لمديرية الصحة في دمياط بالمرور على مستشفيات محافظة دمياط والتي شملت كلا من مستشفى فارسكور المركزى ومستشفى ميت أبو غالب المركزي ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى رأس البر المركزي وقسم الأشعة بوحدة تفتيش السرو بناء على توجيهات الدكتور السيد احمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بتكثيف المرور والمتابعه للمستشفيات واستمرار المرورات المتتابعة للإدارة العامة للطب العلاجى على جميع مستشفيات دمياط والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه لجميع المستشفيات .

حيث تمت متابعة سير العمل بالمستشفيات وحصر الأعطال، ومن ثم التواصل مع الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم حصر جميع السلبيات لعرض تقرير مفصل للسيد وكيل الوزارة لتحويل المقصرين للشئون القانونيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.