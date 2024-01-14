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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكاف يختار عاشور والبنا حكام فار لمباراة الكاميرون وغينيا غدا

عاشور والبنا
عاشور والبنا
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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكمين الدوليين محمود عاشور حكم VAR ومحمود البنا مساعد VAR فى مباراة الكاميرون وغينيا بأمم أفريقيا غدا الاثنين.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

  • المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.
  • المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.
  • المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.
  • المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.
  • المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.
  • المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

 

May be an image of ‎2 people and ‎text that says '‎OTBALL FIFA REFEREE 2023 اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" الحكمين الدوليين محمود عاشور حكم VAR ومحمود البنا مساعد VAR فى مباراة الكاميرون وغينيا بأمم أفريقيا غدا الاثنين‎'‎‎

 

الكاميرون غينيا محمود عاشور البنا