الكاف يختار عاشور والبنا حكام فار لمباراة الكاميرون وغينيا غدا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، الحكمين الدوليين محمود عاشور حكم VAR ومحمود البنا مساعد VAR فى مباراة الكاميرون وغينيا بأمم أفريقيا غدا الاثنين.



وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي: