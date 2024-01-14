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الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري: العلاقات المصرية الصينية راسخة ومبنية على حضارتين عظيمتين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال سامح شكري وزير الخارجية إنّ العلاقات المصرية الصينية راسخة ومبنية على إسهام حضارتين عظيمتين في المسار الإنساني، وهي علاقات اتسمت بالقوة، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وكانت دائما داعمة لمبدأ الصين الواحدة، وتستمر في السعي لتنمية العلاقات الثنائية والتنسيق حول العلاقات الإقليمية والدولية مع الصين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني وانج يي، وأذاعته قناة القاهرة الإخبارية أنّ وزير خارجية الصين التقى صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستعرض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع وزير الخارجية، أنّ اللقاء شهد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية 2024-2028، مشيرا إلى أنّ المباحثات الثنائية تطرقت بشكل تفصيلي إلى مجالات التعاون القائمة بين البلدين والتنسيق على مستوى سياسي.

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