إطلاق حملة "ستر ودفا واطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء بسوهاج

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى اطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الحملة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

موضحًا ان توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى سوهاج برعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة فى توفير 2بطانية بتكلفة 240جنيه، او 3بطانية ب 360جنيه، او توفير 2بطانية ولحاف ب455جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

واختتم "شعبان" أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.