ظهر محمد نبيل السيد، المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، مرتبكًا، اليوم الأحد، في ثاني جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات بورسعيد.

مرتبك وتحدث مع محاميه.. ظهور المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد داخل القفص

ووضحت علامات الارتباك والتوتر على وجه المتهم فور دخوله قفص الاتهام، وأشار إلى محاميه هاني فوقي، أكثر من مرة للحديث معه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، ثم حددت جلسة اليوم 14 يناير لنظر ثاني جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.

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