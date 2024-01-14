رئيس وزراء اليابان يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال ويؤكد تجهيز مساعدات طارئة للضحايا

تفقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، المناطق التي دمرها زلزال يوم رأس السنة في وسط اليابان لتقييم الأضرار.. مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع حزمة مساعدات طارئة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كيشيدا تفقد الوضع في محافظة إيشيكاوا من طائرة هليكوبتر، كما زار مراكز الإخلاء في واجيما وسوزو، وهي المناطق الأكثر تضررا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة والذي ضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان.

وأعرب عن امتنانه لأفراد قوات الدفاع الذاتي المشاركين في عمليات البحث وغيرها من العمليات عندما زار قاعدة في واجيما.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة إلى 215 شخصا، ولا يزال أكثر من 26 ألف شخص في مراكز الإخلاء.