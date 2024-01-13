مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وسيارة نقل بالغربية

شهد الطريق السريع المتجة من محلة روح الي المحلة الكبري وخاصة "أمام مدخل قرية سجين الكوم "بمحافظة الغربية حادث اصطدام توكتوك بسيارة نقل أسفر عنه وفاة 2واصابة 2من الشباب.

أخطرت شرطة النجدة اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بورد بلاغ من الاهالي بمصرع وإصابة 4 أشخاص علي الطريق السريع المتجهه من محلة روح الي المحلة الكبري.

ونتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخصين وإصابة 2اخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلاقي العلاج اللازم والجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسلميهما الي ذويهم.

وحرر محضر بالواقعة وجاري أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.