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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أمين سر حركة فتح: إسرائيل فشلت في حربها على قطاع غزة

الوفد الجنوب إفريقي
الوفد الجنوب إفريقي
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أكد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، أن دفاع الكيان المحتل في محكمة العدل الدولية، ادعاءاته كانت كاذبة.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن خطوة جنوب إفريقيا جيدة وتشير إلى حرب الإبادة التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني، وأن الوفد الجنوب إفريقي، اعتمد بشكل كبير على مشاهد الإبادة والعنف الذي تعرض لها الأبرياء في قطاع غزة.

وأوضح أمين سر حركة فتح بهولندا، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي التي تتواصل مع وفد جنوب إفريقيا بشأن الدعوى بمحكمة العدل الدولية.

ونوه "تيم"، بأن من المتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف النار والحرب على قطاع غزة، مشيرًا أن هذا القرار سيكون الشوكة التي يخشي منها بنيامين نتنياهو.

الوفد الجنوب إفريقي محكمة العدل الدولية أمين سر حركة فتح