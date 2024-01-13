رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش المشروعات التطويرية بالمستشفيات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا لمناقشة المشروعات التطويرية بالمستشفيات الجامعية وكليات الجامعة بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة منى شحات نائب نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الاعتماد والدكتورة كريمة رمضان نائب مدير مركز ضمان الجودة لشؤون الجودة والدكتورة أحلام صبرة مدير وحدة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية والدكتور محمد مهدي مسؤول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إعداد الدليل التنظيمي للمستشفيات الجامعية والدليل التشغيلي لها بما يتضمن الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي على مستوى الوحدات والأفراد إضافة إلى دليل السياسات والإجراءات بالمستشفيات الجامعية وترتيب إجراء زيارة مراجعة خارجية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (جهار).

كما ناقش رئيس الجامعة اعداد مقترح لوائح جائزة افضل مستشفى وافضل عيادة وافضل قسم اكلينيكي وافضل طبيب بالإضافة الى جوائز افضل فني وافضل ممرض بالمستشفيات الجامعية.

كما طالب رئيس الجامعة خلال الاجتماع دراسة حصر التخصصات الدقيقة بالمستشفيات الجامعية وبكليات الجامعة المختلفة

وتم خلال الاجتماع آلية تفعيل المظهر الموحد لمنسوبي الجامعة والمستشفيات الجامعية بما يشمل الزي والوانه والبطاقات التعريفية، كما قام رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتكليف مركز ضمان الجودة ومديري وحدات الجودة بالكليات لإعداد دراسة حصر التخصصات الرئيسية والفرعية بكليات الجامعة وبرامجها المختلفة.