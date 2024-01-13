مدير دار سما: خصومات كبيرة في معرض الكتاب مع ارتفاع الأسعار

قال محمد عبدالمنعم مدير النشر بدار سما، إنه قد تتأثر مبيعات الكتب في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب نظرا لارتفاع الأسعار بصفة عامة وليست أسعار الكتب فقط في ظل الظروف الاقتصادية، لكن سيظل الكتاب الورقي في الصدارة ولن يتأثر بأشكال النشر المختلفة، ولا نستطيع توقع الشعب المصري ونتمنى أن نرى تفاعل القراء على السوشيال ميديا مع أخبار المعرض إيجابي ومبشر بالخير، فمن وجهة نظري أن القراء سيظلون متمسكين بالكتاب الورقي لأنه لا سبيل في الاستغناء عنه حتى مع موجة الأسعار الغالية الحالية التي يواجهها الجميع.

وأضاف عبدالمنعم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن القراء لهم أذواق مختلفة ويجب على الناشر أن يحاول إرضاء كافة الأذواق وهناك تنوع لدى العديد من الناشرين خلال الإصدارات حتى تفي بالغرض وترضي معظم القراء فالناشر يجب أن يكون لديه رسالة وهذا ما رأيناه في المعرض العام الماضي من خصومات كبيرة حتى يستطيع القراء الحصول على الكتب وهذه رسالة كل ناشر.