فتح الباب: مصر لم تدخر أي جهد لإيقاف المأساة في قطاع غزة والضفة الغربية

أشاد النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، بموقف الدولة المصرية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي، والتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال "فتح الباب" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، إن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة الجماعية التي لا تتوقف.. تتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية، مشددا على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لحماية أرواح الأبرياء في فلسطين.

وأشاد بالتوصيات الصادرة عن قمة العقبة المصرية الأردنية الفلسطينية المشتركة، والدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم على يد الكيان الإسرائيلي.

واختتم فتح الباب: "إن مصر لم تدخر أي جهد في سبيل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، وإيقاف الانتهاكات والمأساة المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية".