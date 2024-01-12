ماليزيا تطالب ألمانيا بوقف إطلاق النار في غزة ومساعدة الفلسطينيين

طالب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ألمانيا باستخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، في العاصمة الإدارية بوتراجايا، اليوم الجمعة.

وقال أنور في بيان له، إن "التركيز الرئيس خلال مباحثاتنا كان على فلسطين، حيث كررت بقوة موقف ماليزيا المطالب بكف دول الغرب عن ادعاءاتهم بشأن الاحتلال الإسرائيلي لعدة عقود، إلى جانب العمل على منع مذبحة المدنيين، بمن فيهم الأطفال".

وأضاف أن "ماليزيا وألمانيا اتفقتا على ضرورة إنفاذ حقوق النساء والفتيات في التعليم، إلى جانب الإعراب عن مخاوفهما على القضايا الجارية في ميانمار".

وذكر أن الطرفين اتفقا أيضًا على تعزيز الجوانب الاقتصادية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية ومجال التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) وتعزيز التفاهم بين الثقافات.

وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري بالنسبة لماليزيا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، وفي المقابل أصبحت ماليزيا أكبر شريك تجاري لألمانيا بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر والاضطرابات.

وتؤكد هذه التصريحات على تضامن ماليزيا مع القضية الفلسطينية، ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

وتتوقع أن يكون لموقف ماليزيا، الذي جاء عقب زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى البلاد، تأثيرًا على موقف ألمانيا من القضية الفلسطينية.